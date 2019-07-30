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أوصى البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة المستهلكين بإختيار الثلاجة الأعلى كفاءة للطاقة بناءاً على بطاقة كفاءة الطاقة، وإختيار السعة المناسبة يساهم في تقليل الاستهلاك.وأشار المختصون، بأنه يجب إقتناء ثلاجة ذات الكفاءة الأعلى على بطاقة الكفاءة، بالإضافة الى ذلك إبعاد الثلاجةسم عن الجدار، وفحص الإطار العازل لأبواب الثلاجة للتأكد من عدم تسرب البرودة إلى الخارج أو تسرب الهواء الساخن إلى الداخل، وعدم وضع المأكولات والمشروبات الساخنة مباشرة في الثلاجة، وعدم تكرار فتح أبواب الثلاجة والمجمد إلا للضرورة، ووضع الثلاجة في أبرد مكان بالمطبخ وتجنب المواقع الساخنة ومصادر الحرارة والضوء، والاكتفاء بثلاجة واحدة بمجمد أطعمة والاستغناء عن مجمد الأطعمة المنفصل، إلا إذا دعت الضرورة القصوى لذلك