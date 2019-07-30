قال المفتش العام للشرطة الماليزية عبدالحميد بادور أمس إن الشرطة تواجه صعوبة بالغة في مكافحة تعاطي المخدرات، لأن هناك الكثير من المدمنين في صفوفها! خصوصاً على عقار الميثامفيتامين. وتقول السلطات إن ماليزيا نقطة عبور رئيسية للمخدرات. وضبطت الشرطة خلال العام الماضي كميات قياسية من الميت الكريستالي، جاء معظمها من ميانمار. وأضاف بادور: «نشهد ارتفاع عدد المدمنين إلى مثليه... ليس فقط بين المواطنين العاديين، وإنما بين رجالنا. كل أسبوع نكتشف ونعتقل من رجالنا من هم مدمنون على الميث». وزاد أن الشرطة تتخذ إجراءات ضد المدمنين في صفوفها، لكن المشكلة كانت كبيرة للغاية. وتفيد تقديرات وكالات مكافحة المخدرات الماليزية بأن عدد المدمنين في البلاد بلغ 25267 مدمناً العام الماضي، في تراجع بسيط عن 2017. ومع ذلك تدرس السلطات إسقاط العقوبة الجنائية عن حيازة كميات صغيرة من المخدرات للاستخدام الشخصي.