أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع جموع المصلين في المسجد الحرام بعد صلاة العشاء أمس (الإثنين)، صلاة الميت على الأمير بندر بن عبدالعزيز.كما أدى الصلاة على الفقيد؛ الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مكة المكرمة، كان في استقباله أبناء الفقيد، كل من؛ أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، الأمير منصور بن بندر، مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر، الأمير عبدالعزيز بن بندر، قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق طيار ركن تركي بن بندر، الأمير محمد بن بندر، الأمير فهد بن بندر، الأمير سلطان بن بندر، الأمير الدكتور عبدالرحمن بن بندر، الأمير سعود بن بندر، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، الأمير فواز بن بندر، والأمير سلمان بن بندر، والأمراء أحفاد الفقيد.وقد أدى الصلاة على الفقيد، الأمراء؛ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، خالد بن فهد بن خالد، أمير منطقة جازان محمد بن ناصر، منصور بن سعود، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين سعود بن عبدالمحسن، أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان، طلال بن سعود بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين فيصل بن خالد، سعد بن فهد بن محمد، نواف بن محمد بن عبدالله، محمد بن فهد بن محمد، عبدالعزيز بن فهد بن سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء سلطان بن سلمان، عبدالله بن منصور بن جلوي، سطام بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ جدة مشعل بن ماجد، فيصل بن سعود بن محمد، أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا منصور بن ناصر، أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، تركي بن عبدالله بن مساعد، عبدالعزيز بن نواف بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء تركي بن محمد بن فهد، نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف، سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران تركي بن هذلول، نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان، وعدد من الأمراء، ومفتي عام المملكة والعلماء والوزراء. وقد ووري جثمان الفقيد الأمير بندر بن عبدالعزيز بمقبرة العدل بمكة المكرمة.