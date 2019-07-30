تضع وزارة الحج والعمرة وبالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة، اللمسات الأخيرة لتجهيز مخيمات الحجاج في ربوة مشعر منى؛ للاستفادة منها خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، بعدما أتمت تهيئة الموقع الجبلي ليكون موقعا إضافيا للمخيمات الجديدة. وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع الذي يقع شرق الربوة نحو 57 ألف متر مربع، وتضم مخيمات جديدة تستوعب أكثر من 20 ألف حاج وحاجة. ويجري حاليا تنفيذ المرحلة النهائية والمتضمنة استكمال التمديدات الكهربائية وأعمال الفرش والتكييف، بعدما تم الانتهاء من نصب المخيمات المقاومة للحريق.