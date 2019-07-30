دمّرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس (الإثنين) غرفة عمليات تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة شمالي اليمن. وأوضح الموقع التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت غرفة عمليات للمليشيا في وادي «حضوان» الواقع في محيط مركز مديرية كتاف، ما أدى إلى تدميرها، ومصرع عدد من عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية.وفي السياق ذاته دكّت مقاتلات دعم الشرعية تجمعات لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في وادي «الفحلوين» بالمديرية نفسها، ما نتج عنه سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الإرهابية، وتدمير آليات تابعة لها.فيما كثفت المليشيا الانقلابية من هجماتها على الأحياء المدنية في محافظة تعز، منتهكة كل الاتفاقيات والالتزامات الدولية وعلى رأسها (اتفاقية ستوكهولم) التي حددت الحديدة وتعز مناطق لخفض التصعيد.وقال مصدر طبي لـ«عكاظ» إن مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى إصابة مدني بجروح خطرة بعد أقل من 10 ساعات من جريمة مماثلة أسفرت عن إصابة 5 أطفال من أسرة واحدة، مضيفاً: «القصف العشوائي الحوثي استهدف ليل الأحد الإثنين منازل في حي الروضة».وأشار إلى أن الطفل القتيل لا يتجاوز العام والنصف، فيما لا تزال شقيقته بالمستشفى تتلقى العلاج وبحالة حرجة إلى جانب طفلة أخرى ومواطن عمره 38 عاماً، لافتاً إلى أن المليشيا تقصف الأحياء السكنية في شمال وشرق مدينة تعز بشكل عشوائي وكثيف.من جهة أخرى، قتل عامل وأصيب أربعة أطفال وامرأة جراء قصف المليشيا المستمر على شرق وجنوب مدينة الحديدة.وقال مصدر عسكري يمني لـ«عكاظ» إن المليشيا قصفت ليلاً مجمع إخوان ثابت والأحياء السكنية المجاورة ومواقع عسكرية للقوات الحكومية على امتداد منطقة كليو 16، موضحاً أن عاملاً في المجمع قتل بالإضافة إلى إحداث خسائر مادية ودمار بالمصنع.وأشار المصدر إلى أن المليشيا قصفت أيضاً منازل المدنيين في قرية الجريبة بمديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة، مما أسفر عن إصابة أربعة أطفال وامرأة، إصابات بعضهم خطرة.ويتزامن القصف العشوائي الحوثي مع اتهام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريث، في تقرير جديد سلمه لمجلس الأمن الدولي، المليشيا الحوثية بارتكاب جرائم ضد الطفولة أسفرت عن مقتل نحو 400 طفل خلال العام الماضي.وفي سياق آخر، قتل 5 مدنيين بينهم امرأتان أمس (الإثنين) في اعتداءات حوثية على مسافرين بمنطقة مفرق حبيش بمديرية المخادر شمالي محافظة إب، ووفقاً لمصادر قبلية فإن المليشيا الحوثية تستغل حالة الانفلات الأمني في ابتزاز المسافرين والمارة في شوارع المدينة.من جانبه، ثمّن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، جهود الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستعادة اليمن وإسناد العمليات العسكرية، وما يقدمونه من دعم لإعادة بناء المؤسسة العسكرية وتضحياتهم في هذه المعركة المصيرية المشتركة.