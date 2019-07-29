لفت المتطوعين والمتطوعات أنظار زوار مهرجان الورد والفاكهة بنسخته السابعة الذي تحتضنه تبوك هذه الأيام، حيث يشارك 1500 متطوعاً في مد يد العون والمساعدة لزوار المهرجان.وذكر المدير التنفيذي المكلف لجمعية تبوك للعمل التطوعي مشاري المعلوي، أن الجمعية وقَّعت اتفاقية تعاون مع منظم مهرجان تبوك للورد والفاكهة لهذا العام بهدف توفير فرصة تطوعية للراغبين من أعضاء ‫فريق «فرحة» التطوعي، للمشاركة في التوجيه والإرشاد لضيوف تبوك والمهرجان.وأوضح المعلوي أن الفرق التطوعية تعمل على استقبال الزوار ومد يد العون والمساعدة لهم، خصوصاً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى أن مبادرة «الأولوية» إحدى المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.وأشار المدير التنفيذي إلى دور متطوعات فريق «فزعة» في مباشرة حالات هبوط السكر والضغط والجروح السطحية البسيطة، وبعض حالات ضيق التنفس، مبيناً أن إجمالي الحالات التي تمت مباشرتها منذ بداية المهرجان تقارب الثلاثين حالة.