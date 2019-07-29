وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم (الإثنين) إلى جدة.وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان.وقد وصل في معية خادم الحرمين، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، وأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.كما وصل في معية خادم الحرمين، رئيس المراسم الملكية خالد العباد، ونائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل المطيري.