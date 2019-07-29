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أكد مرور منطقة جازان ضبط المركبة التي تسبب قائدها في الحادث المروري الذى وقع على طريق (جازان - صبيا)، بعد مراوغته بسرعة بين المركبات واصطدامه بمركبة أخرى مما أدى لخروجها عن الطريق واصطدامها بقوة بأحد أعمدة الإنارةوذكر المرور السعودي عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الاثنين)، أنه سيتم استكمال إجراءات الحادث وإحالة السائق للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المُقررة في نظام المروروكان قائد مركبة قد وثّق في مقطع فيديو عبر «سناب شات» حادثاً شنيعاً على طريق (جازان - صبيا) بسبب السرعة الجنونية، راح ضحيته أحد سالكي الطريقوأظهر المقطع الذي لا يتجاوز 10 ثوانٍ، قائد مركبة يتجاوز من اليمين بسرعة جنونية مما تسبّب في حادث شنيع لسيارة من نوع «هايلوكس» بعد أن دفعها عن الطريق لتقتلع أحد أعمدة الإنارة