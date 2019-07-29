أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عن قلقه البالغ بشأن الوضع الإنساني المتردي في منطقتي إدلب وحماة السوريتين، مؤكداً ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية واستمرار العمليات الإغاثية. وطالب الزياني بوقف التدخلات الخارجية في سورية الشقيقة، داعياً المجتمع الدولي إلى الإسراع بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالشأن السوري كافة، وتكثيف الجهود للتوصل إلى حل سلمي يقوم على مبادئ جنيف 1 وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يسهم في رسم مستقبل يحقق آمال وتطلعات جميع أطياف الشعب السوري الشقيق.