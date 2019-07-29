أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، بالتعاون مع برنامج البنك الأهلي للمسؤولية الاجتماعية «أهالينا»، برنامج مسرعة تقنية مالية تتضمن «مخيم توليد أفكار» لاستقطاب ذوي الأفكار الإبداعية بمجال التقنية المالية في السعودية، وتشجيع الفكر الإبداعي لدى المهتمين بالمجال.وسيحظى المشاركون بفرصة دخول عالم ريادة الأعمال على يد خبراء في مجال التقنية المالية، بعرضها وتطويرها على مجموعة من الحكام المختصين في المجال، وسيحظى الرابحون على فرصة للاشتراك بأول مسرعة في مجال التقنية المالية في المملكة.ويستقبل المخيم طلبات التقديم للمشاركة ما بين الـ27 من يوليو وحتى الـ17 من أغسطس، وسيتم اختيار 100 مشارك لتطوير مهاراتهم في عالم ريادة الأعمال، ويمكن أن يتقدم في الفريق الواحد مشاركان أو 3 مشاركين فقط (أحدهم سعودي على الأقل)، بشرط تجاوز جميع أعمار المشاركين سن الـ 18عاما.وعقب الانتهاء من عرض أفكار مشاريع المتقدمين على لجنة التحكيم، سيتقدم 25 فريقا إلى المرحلة الثانية من التحدي، وتكثيف التدريبات الممنوحة لهم.يذكر أن المخيم سيعقد لمدة يومين في جدة بدءا من 23 أغسطس القادم.