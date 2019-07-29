تنضم المرأة لسلك وزار العدل على وظيفة «كاتب عدل» لأول مرة، إذ تتيح الوزارة ابتداء من غدا (الثلاثاء) لمدة أسبوع عبر بوابتها الإلكترونية التقدم لطلب وظيفة كاتبة عدل على المرتبة السابعة في الأقسام النسائية بمقرات كتابات العدل بالمملكة. وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وجه بإتاحة توظيف المرأة على وظيفة «كاتب عدل» للتسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية، والتوسع في تمكين المرأة في المرفق العدلي، بعد تعيين الوزارة أخيراً نساء مؤهلات في مجالات القانون والشريعة والاجتماع والإدارة والتقنية للمرة الأولى، وسمحت لـ 85 موثقة سعودية بإجراء وكالات شرعية لأفراد وشركات، وإفراغ العقارات ضمن أعمال من اختصاصات كتَّاب العدل، وأوجدت أقساماً نسائية في المحاكم وكتابات العدل. اختصاصات «كاتب العدل»: * موظف حكومي مؤهل نظامياً وشرعياً * يوثق العقود والإقرارات ويصدر الصكوك * يوثق انتقال ملكية العقارات والرهون وفكها * يوثق عقود الشراكة ويسلّم المبالغ والتعويضات