أنهى مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي إنجاز 10 مشاريع تطويرية منها تحديث أنظمة التبريد والنقل استعداداً لموسم حج 1440هـ، لرفع كفاءة العمل وتوفير المزيد من التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام.وجهَّز المشروع الثلاجة العملاقة التي خُصصت لاستيعاب أكثر من مليون ذبيحة، ويتم من خلالها استخدام أفضل الوسائل للحفاظ على صلاحية اللحوم، وتعمل بنظام مراقبة آلي وفق أعلى معايير السلامة، ويتم النقل لها وتعبئتها بنظام آلي يبدأ بالسلخ والتقطيع والتنظيف، وينتهي بثلاجات الحفظ حتى يتم توزيعها على المستحقين في أنحاء العالم.ومن جانبه، أوضح نائب المشرف العام على المشروع للعمليات الدكتور عمر بن عبدالله عطية، أن المشاريع التطويرية تهدف إلى رفع كفاءة العمل والتسهيل على حجاج بيت الله الحرام، مشيراً إلى أهم المشاريع التطويرة التي تمت هذا العام ومنها استبدال سيور المخلفات بمجزرة المعيصم رقم (2) و(3)، بالإضافة إلى استبدال المحولات الكهربائية بمجزرتي المعيصم رقم (2) و(3)، وعزل أرضية الثلاجات بمجزرتي المعيصم رقم (2) و(3) المطوّرتين وفق أعلى التقنيات الحديثة.وذكر الدكتور عطية، أن أبرز الأعمال المنجزة لهذا العام بمنطقة المجازر تتمثل في استبدال أنابيب مياه المكثّفات التبخيرية بوحدات المجزرة الحديثة، وكذلك استبدال كامل ضواغط التبريد بتقنيات يابانية فائقة الأداء بمجزرتي المعيصم رقم (2) و(3) المطوّرتين، وتحديث أجهزة الحماية بمحطات الجهد المتوسط بوحدات المجزرة الحديثة، فيما تم إجراء التجهيزات الكهربائية اللازمة لتوصيل مولّدات الطوارئ، وتطوير نظم التحكم والتشغيل لجنازير الغسيل والوزن الآلي.ونوه عطية بأن ثلاجات المشروع العملاقة تعد الأكبر حول العالم بطاقة استيعابية تصل لأكثر من مليون ذبيحة، وتعمل وفق أعلى معاير التبريد الصناعي، ومجهزة للحفظ ضمن اشتراطات صحية محدده، وتدار وتراقب بشكل آلي وتنقل لها النسك عبر خطوط آلية.