تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبر فيه جلالته عن عزائه ومواساته في وفاة ص الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان .وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد - رحمه الله -.