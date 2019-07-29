ينتظم حكام كرة السلة أحمد فلاته، عبدالله الحجيلي، معاذ المجحم اليوم (الإثنين) في المعسكر الإعدادي لحكام كرة السلة الذي سيقام في بريطانيا.

وأوضح لجنة حكام كرة السلة عبدالله العجلان أن مشاركتهم تأتي استمرارا لبرامج الاتحاد السعودي لكرة السلة لتطوير ورفع مستوى الحكام، خاصة أن المعسكر يعد من أفضل و أقوى المعسكرات الدولية لإعداد الحكام، ويحاضر به نخبة من المحاضرين في الاتحاد الدولي لكرة السلة. وثمن دعم رئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالإله الشعيل للحكام لتطوير مستواهم بما يتناسب مع المرحلة الحالية لكرة السلة السعودية.

يذكر أن هذا المعسكر هو ثالث معسكر إعدادي للحكام للموسم القادم بعد نجاح معسكري الرياض وبولندا.