نفذت أمانة الطائف ممثلة في بلدية العطيف الفرعية شمال الطائف حملة لإزالة العشوائيات المقامة على الأراضي الحكومية، واستعادت أكثر من 52 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل معتدون اقاموا عليها أشكال من التعديات الغير نظامية بهدف الاستيلاء على الأراضي وتحويلها لملكيات خاصة.

وأوضحت الأمانة أن مراقبي الفرع رصدوا تعديات على الاراضي البيضاء بالمنطقة شملة أحواش وعقوم ترابية وغرف سكنية ومباني وشبوك وغرف من الصفيح واسوار أقيمت بشكل غشوائي دون وجود تراخيص نظامية، وبينت الأمانة أن أعمال التعدي والاشغال الغير نظامية تتسببت في تعطيل الحركة التنموية بالموقع، حيث أنه يتم إقامة التعديات على أرضي خصصت لجهات ستقدم خدمات تطويرية وخدمية.

وأكدت أن الآليات البلدية تزيل التعديات على الأراضي البيضاء فور التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المعتدي تخوله من استغلال الأراضي، وتوجه الفرق الرقابية الميدانية الإنذارات للمعتدين على الأراضي الحكومية بضرورة إخلائها فبل موعد الإزالة.