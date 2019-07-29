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اجتاحت أسراب من الجنادب مدينة لاس فيغاس الأمريكية هذا الأسبوع بأعداد هائلة على نحو غير معتاد، وعرقلت عمل رادارات الطقس وأبعدت السياح وأثارت هستيريا على مواقع التواصل الاجتماعيسحب من هذه الحشرات الطنانة التي جاءت بصورة كبيرة بما يكفي ليرصدها رادار هيئة الأرصاد الوطنية، قال العلماء إن سبب هجرتها عبر وادي لاس فيغاس هو الشتاء المطير أكثر من المعتادوقالت هيئة الأرصاد في لاس فيغاس (الجمعة) على تويتر "تحليل الترددات التي التقطها الرادار يشير إلى أن معظمها لأهداف بيولوجية. يشمل هذا عادة الطيور والخفافيش وفي وضعنا هذا على الأرجح... الجنادبوقال جيف نايت عالم الحشرات في إدارة الزراعة في نيفادا في مؤتمر صحفي إن هذه الهجرات تحدث كل بضع سنوات وينبغي ألا تثير القلق لأن هذه الحشرات ليست خطيرةلكن ذلك لم يطمئن بعض السكانوكتبت واحدة من السكان تدعى كيتلين سباركس على تويتر «هذا أكثر مظاهر الطبيعة جموحا أراه في حياتي».ونشرت صورة لمصباح بالشارع يضيء سماء تملؤها الجنادبوشوهدت هذه الحشرات التي تنجذب للأشعة فوق البنفسجية متجمعة في أرجاء المدينة السياحية ساطعة الأضواء التي تضم عددا كبيرا من الفنادق ونوادي القمار على امتداد شارع (ذا ستريب) الشهيروأظهرت مقاطع فيديو نشرت على تويتر انجذاب أسراب ضخمة من الجنادب ليلا إلى عمود الضوء المنبعث إلى السماء من فندق الأقصر في لاس فيجاسوذكرت صحيفة لاس فيغاس ريفيو أن ملهى وفندق (بست وسترن بلاس كازينو رويال) أطفأ أضواءه يومي الجمعة والسبت حتى لا يجذب هذه الحشرات إليه