عقدت اللجنة المنظمة لفعاليات الأسبوع الرياضي النسائي الأول بالجوف المؤتمر الصحفي الخاص بهذا الحدث الرياضي الذي سينطلق مساء غد، تحت شعار «غيري المود» برعاية حرم أمير منطقة الجوف. وعُقد المؤتمر برئاسة المشرفة على الفعالية عفاف الشمري مساء اليوم، وذلك للحديث عن الفعالية النسائية الأولى التي ستقام في نادي العروبة بمدينة سكاكا خلال الفترة من 26 إلى 29 ذو القعدة الحالي تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة.وافتتحت المؤتمر رئيسة اللجنة الإعلامية ميسر البديوي بالحديث عن الفعالية النسائية الأولى بالمنطقة، وبدأتها بالشكر لأمير المنطقة لموافقته على إقامة هذه المناسبة، وللأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله لرعايتها ودعمها الدائم للمرأة، مؤكدة على دور الإعلاميات في نقل الصورة المشرفة عن المرأة السعودية ودورها في جميع المجالات والحرص على إنجاح هذه الفعالية. كما تحدثت المشرفة على الفعالية عفاف الشمري، حيث أوضحت آلية فعاليات و تفاصيل هذا الأسبوع وكل ما يتعلق برياضة المرأة، موضحة كيفية تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المناسبة بالتعاون المشترك والتكاتف من الجميع لإنجاح هذا الحدث الأول على مستوى المنطقة.وكشفت الشمري اثناء المؤتمر الصحفي أن الأسبوع الرياضي يضم حوالي 17 فعالية رياضية، بالإضافة لفعاليات الشركاء والفعاليات المصاحبة، مؤكدة على أهمية اللباس المحتشم ومنع استخدام جوالات الكاميرا والمحافظة على ممتلكات النادي. وتحدثت كلا من الكابتن رباب صبحي والكابتن إيناس الباشا من نادي بيت اللياقة، والكابتن أبرار العساف من نادي خطة رياضة، والكابتن مجد المعيقل من نادي فتنس كير، والكابتن بشاير الدوش من نادي نواعم، وأجبنَ على استفسارات الحاضرات من الإعلاميات والمهتمات بالشأن الرياضي.