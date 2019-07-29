أقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لقاءً إعلامياً بعنوان «عرض الخطة التشغيلية لوكالة المسجد النبوي لموسم حج هذا العام»، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري.

وفي البداية رحب وكيل الرئيس العام بالجميع مقدماً شكره لهم لحضورهم هذا اللقاء، مؤكداً أن الوكالة انطلاقاً من توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وتحقيقاً لتطلعات الحكومة الرشيدة حفظها الله رتبت وخططت لهذا الحدث السنوي الذي يشهده الحرم المكي والحرم النبوي وتشهده المملكة العربية السعودية بشكل عام وهو الحج إلى بيت الله الحرام. وأضاف أن الوكالة بدأت لاستقبال هذا الحدث بشكل مبكر وتم إعداد الخطة التشغيلية لهذا العام، وهذه الخطة تتمركز على عدة محاور أساسية منطلقة من خطة رئاسة الحرمين حرصاً منها على خدمة حجاج بيت الله الحرام زائرين المسجد النبوي على أكمل وجه.

وأوضح أنه تم إطلاق عدة مبادرات وحملات مستمرة طوال العام ويركز عليها في موسمي رمضان والحج والتي تشمل جميع إدارات وكالة المسجد النبوي وهي تساهم وتساعد في إنجاح موسم الحج منها (مبادرة قيم من الحرمين – مبادرة إثراء تجربة الحاج الدينية والثقافية – حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا في موسمها السابع)، وذلك لخدمة الحجاج والزائرين. ورفع الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما يولونه من اهتمام ورعاية لخدمة حجاج بيت الله الحرام وزائرين المسجد النبوي، سائلاً الله سبحانه لهم عظم الأجر والثواب.