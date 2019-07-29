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أوصى البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة المستهلكين بإختيار غسالة مناسبة لحجم إحتياج أسرتك، لأن ذلك يساهم بتخفيض الاستهلاك، وتنقسم الغسالات إلى ثلاث أنواع: الغسالات ذات التحميل العلوي، وذات التحميل الجانبي، والغسالات ذات الحوضين.واستخدام تطبيق تأكد للتحقق من صحة البطاقة، وتحديد أوقات الغسيل في الصيف لتكون خارج أوقات الذروة (1م-5م)والاستفادة من خصائص الغسالة مثل «الغسيل السريع والغسيل الاقتصادي للملابس قليلة الاتساخ»، وتشغليها بالحمولة الكاملة من الملابس، وعدم تسخين الماء البارد عند غسل الملابس لتوفير نحو 30% من طاقة دورة الغسيل، والاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس