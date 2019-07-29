كشف سكوت سميث قائد الشرطة في مدينة جيلروي بولاية كاليفورنيا، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم خلال إطلاق نار في معرض للمواد الغذائية بولاية كاليفورنيا يوم أمس (الأحد) من بينهم مطلق النار نفسه. وأصيب 15 آخرون من بينهم جرحى بطلقات نارية على الرغم من أن عدد المصابين بالرصاص لم يتضح بعد.

وقال سميث في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من أمس (الأحد): «إنه أمر محزن ومخيب للأمال جدا أن يشهد المجتمع مأساة كهذه خلال مناسبة كانت تسير بشكل طيب جدا». وأضاف أن المسلح خرق سياجا على ما يبدو من أجل دخول مهرجان جارليك السنوي. وقال إنه قد يكون له شريك.

ويتضمن المهرجان موادا غذائية ومشروبات وعروضا فنية حية ومنافسات في مجال الطهي.