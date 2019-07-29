بارك ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إنشاء مجلس التنسيق السعودي-البحريني، مؤكدا أهمية دوره في تعزيز التنسيق والتعاون المشترك وتحقيق التكامل الثنائي ليشمل كافة المجالات.جاء ذلك، خلال استقبال ملك البحرين أمس (الأحد)، في قصر الصخير، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، الذي وصل إلى البحرين الشقيقة في زيارة رسمية. ونقل العساف خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وتمنياتهما الخالصة لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والرخاء، فيما حمله تحياته وتقديره للملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، وتمنياته للشعب السعودي الشقيق المزيد من التطور والازدهار. وتأتي زيارة وزير الخارجية في إطار المشاركة في حفل توقيع محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي-البحريني. كما استقبل رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، العساف أثناء زيارته مملكة البحرين الشقيقة، وتم خلال الاستقبال التأكيد على عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين. وأكد وزير الخارجية أنها ليست وليدة، وإنما نابعة مع مسيرة طويلة تجذرت فيها المحبة المتبادلة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا حرص المملكة على توطيد أركان التعاون الثنائي مع البحرين بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين. وكان العساف عقد جولة مباحثات ثنائية مع نظيره البحريني وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، تم خلالها التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق بين المملكة والبحرين، الذي سيتفرع عنه عدد من اللجان المتخصصة في شتى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والاجتماعية وغيرها من المجالات الحيوية، لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذا المجلس.