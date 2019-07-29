ضبط الأمن العام 71 مكتبا وهميا للحج، وجرت إعادة 5099 شخصاً لا يحملون تصاريح للحج، و264363 مقيما لعدم حصولهم على تصاريح بالعمل في العاصمة المقدسة، إضافة إلى إعادة 10983 مركبة لمخالفتها أنظمة وتعليمات الحج.وأكد المتحدث باسم الأمن العام في الحج العميد سامي الشويرخ، اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالمسؤولية عن المكاتب المخالفة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعرف على شركات الحج النظامية من خلال الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة، والتحقق من استصدار تصاريح الحج لهم من خلال حساباتهم بمنصتي «أبشر» و«مقيم»، مشددا على قيام رجال الأمن بتنفيذ مهامهم بحزم في جميع مناطق المملكة، وعلى الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتطبيق مقتضى أنظمة وتعليمات الحج بحق كل من يخالفها.ونوه الشويرخ بمباشرة قوات أمن الحج جميع مهامها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير وتسهيل أدائهم مناسك الحج منذ دخولهم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية حتى مغادرتهم لبلدانهم سالمين غانمين.وأوضح أن أجهزة الأمن العام في مختلف المناطق تشارك خلال موسم الحج بتنفيذ أنظمة وتعليمات الحج التي تهدف إلى تنظيم حجاج الداخل بما ينسجم والطاقات الاستيعابية للإقامة وأداء النسك بكل يسر وسهولة، حيث تقوم برصد ومتابعة حملات الحج الوهمية التي تستغل رغبة المواطنين والمقيمين لأداء فريضة الحج بالاحتيال عليهم وجمع الأموال منهم بطريقة غير مشروعة بادعاء حصولها على الرخص النظامية لاستصدار تصاريح الحج لهم ونقلهم وتوفير مواقع إقامتهم بالمشاعر المقدسة.