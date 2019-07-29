أفصح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية المهندس فهد النصبان، عن مساهمة قطاع التشييد والبناء بالمملكة في الناتج المحلي الإجمالي بـ6.2% بنحو ما يقارب 151 مليار ريال في عام 2018.وأقر النصبان خلال لقائه رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل أمس (الأحد) في المقر الرئيسي لمجلس الغرف السعودية، بوجود بعض المشكلات والمعوقات التي أدت إلى تحقيق قطاع التشييد والبناء معدلات نمو سلبية وصلت لنحو 3.5% في 2018.وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة، إضافة إلى تقديم مقترحات وتوصيات لسبل حلها، من شانها أن تساهم في النهوض بهذا القطاع المهم والحيوي والعمل على رفع مستواه بما يخدم مشاريع الدولة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 وحماية المستثمرين فيه.