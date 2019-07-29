تأجل انضمام لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى المعسكر الإعدادي الذي سيقام في مدينة الرياض، استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستنطلق (الثلاثاء) في العراق وتستمر حتى 14 أغسطس القادم.ولم يكتمل انضمام لاعبي المنتخب أمس للمعسكر الحالي، رغم إعلان 10 أندية استدعاء لاعبيها للمنتخب.وكانت أندية الفيحاء والفتح والباطن والاتفاق والحزم والقادسية والشباب والتعاون والوحدة والرائد أعلنت انضمام عدد من لاعبيها للمعسكر، إلا أنه لم يكتمل انضمام اللاعبين لأسباب تتعلق بسفر اللاعبين في معسكرات أنديتهم الخارجية، إذ ينتظر أن يكتمل العدد مساء اليوم، حيث سيجري المنتخب تدريبه الأول على الملعب الرديف لاستاد الملك فهد الدولي في الرياض.وسيواجه الأخضر في مباراته الافتتاحية شقيقه الكويتي في الرابع من أغسطس القادم، على أن يلتقي البحرين في السابع من الشهر نفسه، وسيواجه الأردن في العاشر من الشهر ذاته.ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الوطني مباراة ودية واحدة قبل السفر إلى العراق وخوض مباراته الأولى أمام الكويت.