شدد المشرف العام على كرة القدم بالأهلي الأمير منصور بن مشعل، على الجهازين الفني والإداري واللاعبين خلال اجتماع حضره رئيس النادي المهندس أحمد الصائغ أمس، بضرورة العمل الجاد، ودخول أجواء المباريات القادمة بروح الانتصار لتحقيق آمال وتطلعات جماهير النادي الأهلي الوفية.وكان مدرب الفريق الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، قرر إغلاق التدريبات أمام الجماهير ووسائل الإعلام بداية من مران أمس وحتى موعد مواجهة الهلال في السادس من أغسطس القادم، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.فيما لا تزال الرؤية غير واضحة حول اللاعب الرابع الذي سيتم اعتماده ضمن القائمة الآسيوية، بعد الاستقرار على عمر السومة ودي سوزا وجانيني (المصاب)، حيث يدرس المدرب برانكو المفاضلة بين الصربي دانييل ألكيستش والبوسني ساريتش، أو كليهما، في حال تقرر استبعاد جانيني لإصابته.