أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، أهمية المشاركة في نشر ثقافة القدوة الحسنة، التي بنى عليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم منهجه في نشر الدين الإسلامي الحنيف.وقدم، خلال ترؤسه أمس (الأحد) في مقر الإمارة بجدة، اجتماعا لمناقشة مخرجات ملتقى مكة الثقافي، تحت شعار «كيف نكون قدوة» خلال السنوات الثلاث الماضية ومدى تأثيره على الشرائح المجتمعية المستهدفة، شكره وتقديره لجامعة الملك عبدالعزيز نظير عملها المميز في إعداد التقرير، واصفًا التقرير بأنه لبنة جديدة في مسيرة الملتقى.وتخلل الاجتماع، بحضور مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، استعراض للتقرير الذي أعدته الجامعة عن الأثر الذي حققه الملتقى في مختلف شرائح المجتمع من عدة محاور، ركز أولها على أثر «كيف نكون قدوة» في مواقع التواصل الاجتماع، إذ جرى تداول قرابة 47 ألف تغريدة فضّلها أكثر من 146 ألف مغرد، وتمت إعادة تغريدها نحو 202 ألف مرة، فيما تمت مناقشتها 295 ألف مرة، وبلغ عدد الردود أكثر من 46 ألف رد، فيما حقق وسم «كيف نكون قدوة» انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي بلغ 10 ملايين حالة ظهور.وبحسب التقرير، فإن مؤشر الانتشار الجغرافي للمتفاعلين، أفاد بأنه تفاعل مع الملتقى في وسائل التواصل الاجتماعي مغردون من مختلف المناطق بواقع تجاوز 21 مدينة.وتطرق التقرير في محوره الثاني إلى انتشار ثقافة «كيف نكون قدوة» وكانت النتائج الاستشهاد بأكثر من 1300 آية قرآنية و500 حديث نبوي، إلى جانب الاستشهاد بالقدوات وأعلام الأمة، وجاء في المقدمة الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4 آلاف نقاش، فيما تمّ رصد 500 تغريدة تحدّثت عن قدوات الأمة المعاصرين.واستعرض المحور الثالث للتقرير قياس استمرارية التفاعل مع وسم «كيف نكون قدوة» والذي شهد ارتفاعاً في متوسط التفاعل خلال السنوات الثلاث من عمر الملتقى.وفي المحور الرابع جرى تصنيف الموضوعات التي طرحت للنقاش عبر الوسم، فكان نصيب المبادرات 28.58%، والبرامج 25.88% و13.45% للملتقيات، و12.88% للفعاليات، إضافة إلى 12.5% للمشاريع و6.72 % للمسابقات.وعلى صعيد التحليل الإحصائي لأثر مبادرة «كيف نكون قدوة»، جرى إعداد استبانة من 9 أسئلة تفاعل معها قرابة 1146 مشاركاً وقدموا 823 مقترحاً لعناوين الملتقى، وقد شارك فيه سعوديون بنسبة 92.4% وغير سعوديين بنسبة 7.6%، منهم 53% من الذكور و47% من الإناث، وتراوحت أعمارهم بين أقل من 20 عاماً بنسبة 8%و20 - 35 عاماً بنسبة 46% و36 - 45 بنسبة 23% و46 - 60 بنسبة 5% وأكثر من 60 عاماً بنسبة 8%، فيما تفاوتت فئاتهم بين موظفين حكوميين وقطاع خاص، وقطاع غير ربحي، إلى جانب طلاب من مختلف المراحل الدراسية.