أكد المهندس الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة الوطنية لنقل الكهرباء وليد السعدي، جاهزية محطات وخطوط نقل الكهرباء في القطاع الغربي لتقديم أفضل الخدمات الكهربائية لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأوضح المهندس السعدي، خلال جولة لفريق الإدارة التنفيذية للشركة شملت عدداً من محطات تحويل الطاقة الكهربائية التابعة لقطاع صيانة الشبكة الغربية في كلا من مكة المكرمة وجدة ورابغ والطائف، أن هذه الجولات تهدف إلى التأكد من تطبيق أفضل الممارسات للصحة والسلامة المهنية والبيئية، والتأكد من جاهزية المحطات وخطوط نقل الكهرباء لموسم الحج 1440 هـ.

وشملت الزيارة 21 موقعاً، منها ١٨ محطة تحويل طاقة كهربائية وثلاث مستودعات مركزية في القطاع الغربي.

وأعتبر المهندس السعدي زيارات السلامة هذه، معيار أساسي لمستوى أداء الشركة؛ لتوفير بيئة عمل آمنة من المخاطر، وأشار إلى أن ذلك يعد من أهم أولويات الشركة، كما أن رفع الالتزام بوسائل السلامة والوقاية سيؤدي، بلا شك، إلى الحد من حدوث الإصابات وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين ورفع موثوقية الشبكة، وبين أن هدف الشركة هو الوصول إلى نسبة صفر من الحوادث المهنية.

وأشاد المهندس السعدي بالجهود الكبيرة التي تبذل من قبل منسوبي الشركة في سبيل تطوير وتفعيل جوانب الصحة والسلامة والبيئة.

ومن جهته، أوضح المهندس مطلق العتيبي نائب الرئيس لنشاط الصيانة بالإنابة، أن الشركة حققت مستوى عالٍ في مجال الصحة والسلامة والبيئة على مدى السنوات الماضية، حيث حصل قطاع صيانة الشبكة الغربية على تقيم مرتفع في نظام الخمس نجوم لإدارة الصحة والسلامة، وهذا يساعد على وضع السياسات والإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم وتحقيق أفضل ظروف عمل ممكنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

فيما أثنى الدكتور صالح بامسق رئيس قطاع صيانة الشبكة بالغربية، على جهود زملائه في القطاع وممثلي السلامة وعلى دورهم الكبير في تطبيق معايير السلامة لضمان سلامة العاملين والمعدات.