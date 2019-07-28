وقف أمس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب على الاستعدادات النهائيه لسوق عكاظ، وتجول في جميع أرجاء السوق ومحطاته الـ 11.ورافق الخطيب محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني ومدراء الجهات الحكومية بالمحافظة وكان في استقباله شاعر قبيلة بني تغلب عمرو بن كلثوم الذي عرّف بنفسه وألقى جزءً من معلّقته قال فيها:مَـلأْنَا البَـرَّ حَتَّى ضَاقَ عَنَّـاوَظَهرَ البَحْـرِ نَمْلَـؤُهُ سَفِيْنَـاونشرب ان وردنا الماء صفواويشرب غيرنا كدواً وطيناإِذَا بَلَـغَ الفِطَـامَ لَنَا صَبِـيٌّتَخِـرُّ لَهُ الجَبَـابِرُ سَاجِديْنَـاواطلع على مبارزة الفرسان بالسيوف في أرجاء السوق وامتدت الجولة إلى الجادة وأجنحة 11 دولة عربية وساحة الموسيقى والفنون والموسيقى والسوق التاريخي ومسار القوافل مبديا إعجابه من نسبة الانجاز والاستعدادات التي تمت في غضون 90 يوما شملت جميع مافي السوق من تغطية المسرح الى تنفيذ بوابة جديدة من الصخور، كما استمع من رئيس مركز الجعيد للفروسية والهجن مطلق الجعيد لشرح مفصل عن فرسان عكاظ.وتأتي جولة الخطيب قبيل أيام من انطلاقة موسم الطائف الخميس المقبل والذي ستكون في وجهاته الأربع "سوق عكاظ ومهرجان ولي العهد للهجن وقرية ورد في الردّف وفعاليات الهايكنج "سادة البيد".