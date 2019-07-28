نجح فريق طبي متخصص في الجهاز الهضمي والمناظير، وفريق متخصص في الأشعة التداخلية والقسطرة بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة، بفضل الله من إنقاذ حياة حاج اسيوي في العقد الخامس من العمر، كان يعاني من نزيف حاد بالشريان المغذي للإثني عشر. وأكد الدكتور علاء المحياوي إستشاري الجهاز الهضمي والمناظير بالمستشفى، أن المريض حضر الى الطواري وهو يعاني من ألم في البطن مع قيء دموي شديد، و بعد اجراء الفحوصات الاسعافية تم عمل منظار عاجل لإكتشاف سبب النزيف، أظهر وجود شريان نازف في الاثني عشر،, ولصعوبة الحالة وعدم إمكانية إيقاف النزيف بواسطة المنظار، تم على الفور استدعاء طبيب الجراحة، وبعد مناقشة الحالة مع استشاري القسطرة والاشعة التداخلية، تم الاتفاق على إجراء قسطرة للمريض.وأضاف الدكتور مازن الردادي إستشاري القسطرة والأشعة التداخلية، أنه تم نقل المريض لقسم القسطرة والاشعة التداخلية وإجراء قسطرة تشخيصية وذلك بالدخول من خلال الشريان الفخذي الأيمن، وتبين وجود نزيف حاد في الشريان المغذي للاثني عشر، وتم إصمام الشريان النازف باستخدام لفائف معدنية، وبعد التأكد من عدم وجود شريان نازف اخر تم نقل المريض للعناية المركزة والتي مكث فيها 72 ساعة تحت الملاحظة، وتعويض الدم النازف بأربع أكياس دم، قبل ان يتم نقله إلى أقسام التنويم لمتابعة الحالة مع الفريق الطبي المشرف على الحالة، قبل ان يغادر المستشفى لإتمام مناسك الحج بصحة جيده ولله الحمد.من جانبه أثني الدكتور أيمن بن محمد خرابة مدير عام مستشفى الملك فهد بالمدينة، على تعاون الفرق الطبيه والذي أدى بفضل الله الى إنقاذ حياة الحاج الإندونسي، مؤكداً على أهمية التعاون، وتكاتف الجهود لتقديم أرقى خدمة طبيه تليق بضيوف الرحمن وأهالي طيبة الطيبه.