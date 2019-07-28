تستعد أمانة العاصمة المقدسة لإطلاق تجربة أول طريق للمشاه خافض للحرارة والذي يقع بالشارع رقم (15) بمشعر منى والمؤدي إلى منشأة الجمرات والذي تم تنفيذه بالتعاون مع شركة يابانية متخصصة.

ورصدت "عكاظ" خلال جولة ميدانية ظهر اليوم (الأحد) اكتمال طلاء الأسفلت العادي بمادة تساعد على خفض حرارة الطقس بمعدل يصل إلى حوالي 20 درجة عن بقية الطرق الأخرى أثناء ارتياد الطريق من قبل ضيوف الرحمن خاصة أيام التشريق ورمي الجمار.

وتبلغ المساحة الإجمالية للطريق 3500 متر مربع في كلا الاتجاهين وتتواجد على جنبات الطريق صنابير مياه للشرب علاوة على وجود عدد من المحلات التجارية ذات الأنشطة المتنوعة كما أن الطريق مزود بحساسات أرضية تحت الأسفلت تقوم بقياس درجة الحرارة كل 10 ثوان.

وسوف تقوم الأمانة بتوزيع استبيان لقياس مدى رضا الحجاج عن المشروع خلال موسم الحج علاوة على التنسيق مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة لإجراء دراسة عن التجربة والتوصية بإمكانية التوسع في مواقع أخرى ومعرفة أنسب الأماكن التي يمكن للأمانة تقديم الخدمة بها.