أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «عكاظ» حول مدى إسهام «الرخصة المهنية» في تطوير المعلم بالسعودية، حيث شارك في الإستطلاع

11.182 شخصاً، وكانت النتائج على النحو التالي:

أجاب 16% من العينة بـ «نعم» ستساهم الرخصة المهنية في تطوير المعلم، فيما أجاب 78% من العينة بـ «لا» لعدم جدواها، فيما أجاب بـ«لا أعلم» 6% لعدم الإلمام.

يذكر أن وزارة التعليم قد أصدرت في وقت سابق لائحة الوظائف التعليمية، والتي من خلالها سيحصل المعلمين على رخص مهنية بعد تجاوز متطلباتها واختباراتها، بحيث تؤهلهم لشغل وظائف «معلم ممارس» و«معلم متقدم» و«معلم خبير».