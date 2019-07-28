أنهت إدارة تعليم منطقة عسير خطتها لخدمات النقل المدرسي خلال العام المقبل. وأوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار استعدادات تعليم عسير لتقديم خدمة النقل للطلاب والطالبات في كافة القطاعات تزامنا مع بدء العام الدراسي، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة المتعهدة على خطوط السير والمقاعد المخصصة، وآلية العمل ووسائل السلامة. ودعا عوضة أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد من خلال برنامج «نور».