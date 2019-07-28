بدأت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» بالإفراغ للمشترين في مزاد الصفوة الذي أقيم في جدة بتاريخ 19 / 8 / 1440هـ الموافق 24 /4 / 2019م.

واشترطت اللجنة لإتمام الإفراغ إحضار شيك مصدق بباقي المبلغ باسم اللجنة، وأكدت أن الإفراغ سيكون للمشتري الأول المقيّدة بياناته في العقد، كما أكدت على ضرورة حضور الشخص أصالة عن نفسه أو حضور نائبه بوكالة شرعية.

يذكر أن مساهمة مخطط الصفوة العائدة للسلامة والقباع تعتبر من أهم وأكبر المساهمات العقارية المتعثرة في منطقة أبحر الشمالية، وقد بِيعَتْ جميعُ قطع المخطط في المزاد العلني بمجموع مبالغ تجاوزت (415) مليون ريال، ويجري الآن تحصيلها استعداداً لصرفها لـ (554) مستحقًا يمثلون مجموع المساهمين في مخطط الصفوة.