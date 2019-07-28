حصل البروفيسور كارلوس دوارتي، أستاذ علوم البحار في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) على جائزة رامون مارغالف في علوم البيئة لعام 2019 من حكومة إقليم كتالونيا. ويأتي هذا التكريم من قبل لجنة التحكيم الدولية للجائزة تقديراً لدور البروفيسور دوارتي كرائد عالمي في علوم البيئة البحرية والعلوم البيولوجية للمحيطات، خصوصاً أبحاثه في موضوع «الكربون الأزرق»، والتي تم اعتماد نتائجها ضمن أطر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن ظاهرة تغيّر المناخ، وإدراجها ضمن المساهمات الأساسية الرامية لتخفيف آثار ظاهرة الاحتباس الحراري على كوكب الأرض.

وأعرب البروفيسور دوارتي عن سعادته بهذا التكريم قائلاً: «إنه لشرف كبير لي أن يتم تكريم مساهماتي البحثية واكتشافاتي العلمية في مجالات علوم البيئة البحرية والعلوم البيولوجية للمحيطات، وأن أحصل على على جائزة متميزة تحمل اسم معلمي البروفيسور رامون مارجالف. أنا ممتن للباحثين والعلماء الذين تعاونوا معي في تحقيق هذا الإنجاز، وللبروفيسور دونال برادلي، نائب الرئيس للأبحاث في كاوست، والزملاء من مكتب أبحاث كاوست، الذين كان لهم دور كبير في ترشيحي.»

الجائزة هي واحدة من أهم الجوائز التي تمنحها إدارة الحكومة الكتالونية في مجال علوم البيئة. وسيقوم فخامة الرئيس يواكيم تورا، رئيس إقليم كتالونيا، بتقديم الجائزة في 18 نوفمبر من هذا العام في برشلونة، وتبلغ قيمة الجائزة 80,000 يورو.

وثمّنت هيئة التحكيم هذه الجائزة في نسختها الخامس عشرة جهود وإنجازات البروفيسور دوارتي العلمية والبحثية والتزامه الكبير في ايصال الاكتشافات العلمية، ووضع حلول لأهم المشاكل البيئية التي تواجه المحيطات في هذا القرن، وحماية النظم البيئة البحرية المختلفة كبيئة الأعشاب البحرية في المحيطات والتي تلعب دوراً حيوياً في عزل وامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأظهر البروفيسور دوارتي وزملاؤه أن النباتات في البيئيات الساحلية تعمل على امتصاص الكربون ودفنه في الرواسب الساحلية، وهو ما بات يعرف «بالكربون الأزرق»، وهو مصطلح أصبح له تأثير متزايد في اجتماعات واستراتيجيات الحد من ظاهرة تغيّر المناخ الدولية.

قام أيضًا بتنظيم وتوجيه بعثة مالاسبينا البحرية «Malaspina Circumnavigation Expedition» لتقييم حالة المحيطات العالمية، بمشاركة أكثر من 400 عالم من جميع أنحاء العالم. وخرجت هذه البعثة باكتشافات أساسية حول التنوع البيولوجي في المحيطات، بالإضافة إلى توفير بيانات مؤثرة والحصول على عينات فريدة تساهم في دعم المزيد من الأبحاث.

يواصل البروفيسور كارلوس دوارتي أبحاثه الرائدة في مركز أبحاث البحر الأحمر ومركز أبحاث العلوم البيولوجية الحاسوبية في كاوست في المملكة العربية السعودية، حيث تتمحور أبحاثه الحالية في مجال تدفق الكربون وعلم جينوم البيئات البحرية وتأثير الكائنات البحرية في التدفقات الكيميائية الحيوية.