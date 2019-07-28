أطلق فريق «كن يقظاً» (أمس)، دورة دليل الامتياز للأطباء الثاني على مسرح كلية العلوم الطبية التطبيقية في محافظة الطائف، وذلك برعايةٍ من جمعية طب الأسرة وموجهة لسنة الامتياز لطلاب وطالبات الطب لجميع مدن المملكة للتعريف بسنة الامتياز والمهام داخل المستشفى، وطريقة إعداد السيرة الذاتية، والدراسة بالخارج لإكمال دراسة الإقامة، والعمل في القطاع العسكري والمواقع الإلكترونية الطبية لطلاب الطب خلال مرحلة دراستهم، وقصص إيجابية و مُلهمة وكيف تختار تخصصك الطبي.وقدم سبعة أطباء محاضرات متنوعة، فيما تجاوز عدد الحضور الـ 100 مستفيد ومستفيدة، وتخلل الدورة أنشطة طبيّة تنافسيّة وجانب من التكريمات.