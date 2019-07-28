‫واصلت إدارة الباطن إبرام عقود عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق الأول بدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، حيث أعلنت إدارة السماوي عن التوقيع مع ثنائي القيصومة المهاجم فهد الشمري ولاعب الوسط فيحان المطيري، ويعتبران من اللاعبين المميزين في دوري الأولى الموسم الماضي، إذ برزوا بشكل كبير مع فريقهم القيصومة، فيما وقعت إدارة الباطن مع لاعب الأهلي السابق والذي لعب للوحدة والطائي ماهر عثمان ويلعب في خانة المحور.وتسعى الإدارة البطناوية من خلال التوقيع مع عدد من اللاعبين المميزين، بعودة الفريق إلى الدوري السعودي للمحترفين الموسم القادم. من جهة أخرى، تتواصل تدريبات فريق الباطن بمعسكره في الإسماعيلية، حيث فرض مدرب الفريق رضا الجدي ثلاث تمارين يومية تبدأ في الحصة الأولى في تمام الساعة الخامسة فجراً بالجري على الكورنيش، وفي الحصة الثانية والتي تبدأ في تمام الساعة الحادية عشر والنصف بصالة الحديد، فيما تبدأ الحصة الثالثة في تمام الساعة السابعة مساءً على الملعب الرئيسي بمقر البعثة بتمرين رئيسي، ومنح الجهاز الفني للفريق اليوم (الأحد) راحة لجميع اللاعبين على أن تعاود التدريبات يوم غد (الإثنين).وعلى صعيد متصل، ألقى أخصائي التأهيل الرياضي والقوام والمحاضر بجامعة حلوان الدكتور حسام زيدان محاضرة للاعبي الفريق الأول في المعسكر المقام بمدينة الإسماعيلية، وذلك عن أسباب الإصابات الرياضية وطرق الوقاية والعلاج