حصلت الطفلة ذات الثمان سنوات غزلان علي الخناني على عضوية الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون برقم 78587. وكانت غزلان هي الفائزة المتوجة بجائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع بالتربية الخاصة في دورتها الخامسة عشرة للعام الدراسي 1439 / 1440هـ عن فئة الإبداع الفني (الرسم)، والتي تھدف إلى الاهتمام بذوي الاحتیاجات التربویة الخاصة وتقدیر مواھبھم وتشجیعھم على تنمیتھا، وتفعیل مشاركاتھم الإیجابیة في المجتمع، وتوعیة المجتمع بقدرات ھذه الفئة وإبداعاتھم.وتم تكريمها من المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري ومن مدير مكتب تعليم بمحافظة الوجه محمود الفراج على نبوغها و تميزها الفني.