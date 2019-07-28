برعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، انطلقت مساء أمس (السبت) فعاليات مهرجان الفاكهة بطبرجل في نسخته الأولى بحضور المستشار الخاص لأمير منطقة الجوف الدكتور أحمد السناني، الذي قص الشريط فور وصوله معلناً إنطلاق المهرجان.

وتجول الدكتور السناني على أجنحة معارض منتجات الفواكه التي احتوت على 30 عارضًا تنوعت منتجاتهم من الفواكه والأسر المنتجة بجناحيها «المنسوجات والمأكولات الشعبية» وجناح الفنون التشكيلية والذي تزيّن بأكثر من 100 عمل فني من أعمال فناني وفنانات المنطقة، وأجنحة الإدارات الحكومية، مستمعاً لشرح من رئيس بلدية طبرجل المكلف الدكتور ماجد الشراري عن أجنحة المهرجان.

وفي الختام كرّم المستشار السناني المشاركين والجهات الراعية للمهرجان. حضر حفل الافتتاح محافظ طبرجل عبيد الحربي وأمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان ومدير هيئة السياحة والتراث الوطني بالجوف ياسر العلي وعدد من مدراء ورؤساء الدوائر الحكومية والأعيان والشيوخ.