كشفت مجلة «بلود هورس» الأمريكية عن سباق دولي جديد للخيول سيقام في المملكة، مصمم ليكون الأغلى في العالم، من المقرر أن يعلن عنه المسؤولون الرياضيون السعوديون في مؤتمر صحفي سيعقد يوم 7 أغسطس في في حلبة ساراتوجا سبيرنجز العالمية للخيول، بمدينة نيويورك الأمريكية.

وذكرت المجلة بأن المعلومات التي وردت في الدعوات إلى المؤتمر لم تحدد عن مقدار الجوائز أو مسافة السباق العالمي والذي سيتوج بكأس السعودية.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يحضر الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية في المملكة مؤتمر الإعلان عن السباق والذي سوف يكون توقيته مناسباً جداً حيث يصاحب وقت المؤتمر خلال إقامة سباق ساراتوغا سبيرنجز في نيويورك.

وقال هاري هيربرت، سفير كأس العالم في المملكة العربية السعودية وهو أيضاً يعتبر شخصية بارزة في سباق الخيول البريطاني خلال حديثه للمجلة بأن سباق الخيل الذي سيقام في الرياض بتاريخ 29 فبراير 2020، ليس السباق الأكبر فقط للخيول بل هو الأكثر قيمة في العالم.