يدشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قريبا المرحلة الأولى، لمشروع المواقف الذكية بمنطقة المعلاة، التي تتكون من 13 طابقا، تتسع لـ550 سيارة، وتعتبر الأول من نوعها في الشرق الأوسط.وتم في المواقف توفير صالات خاصة بتقديم العزاء، فيما يتم العمل فيها آليا، إذ على الراغب في إيقاف سيارته توصيلها إلى بوابة الدخول، ليتولى الخادم الآلي بعد ذلك المهمة في إيقافها بالموقف المخصص لها، وذلك حسب نوع السيارة، وعند استدعاء السيارة للخروج، ما على صاحبها سوى وضع البطاقة الذكية في الجهاز المخصص لها، ليتم استدعاؤها بنفس الطريقة الآلية.وتوقعت مصادر لـ«عكاظ» أن يتم تعميم التجربة التي ستكون بأسعار رمزية، في حال نجاح ذلك في كافة أرجاء المنطقة المركزية مما يخدم الزوار والمعتمرين وقاصدي أم القري.وأكدت المصادر أن تصميم المشروع تم من الشباب السعودي وشركة يابانية وبالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج.من ناحية أخرى، تنفذ أمانة العاصمة المقدسة، أول مرة، مشروعا لتخفيض درجة الحرارة في طبقة الأسفلت، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المناطق، وهو عبارة عن تقنية يابانية لتخفيض درجة حرارة الأسفلت في طريق المشاة بمعدل يتراوح من 15 إلى 20 درجة انخفاض، وفي حال نجاح التجربة سيتم تعميمها على الطرق، ويبلغ عدد طرق المشاة 4 طرق بطول 25 كم، سيتم توفير على جنباته مشارب للمياه تغني الحاج عن القوارير البلاستيكية.