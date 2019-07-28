في كل موسم حج، تثبت المملكة ترحيبها التام بكافة ضيوف الرحمن دون النظر إلى مواقف بلدانهم أو مواقفهم السياسية من بعض القضايا، من ذلك تجهيز المخيمات التي خصصتها وزارة الحج والعمرة للحجاج القطريين الراغبين في أداء مناسك حج هذا العام. وعلى الرغم من التعنت الذي يمارسه «نظام الحمدين» بحجب الروابط الإلكترونية في بلاده التي خصصتها وزارة الحج والعمرة السعودية لتسجيل الحجاج، فإن المملكة قامت بواجبها بإكمال التجهيزات والمتطلبات التي يحتاجها الحجاج القطريون خلال فترة إقامتهم بالمملكة لتأدية الركن الخامس من أركان الحج.عدسة «عكاظ» رصدت في جولة ميدانية ظهر أمس (السبت) اللمسات الأخيرة على مخيم الحجاج القطريين الذي يتبع لمؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، وتحديداً مكتب الخدمة الميدانية رقم (140) الذي يترأسه المطوف سمير محمد حافظ.وتقع المخيمات في أشهر شوارع منى، وهو طريق الجوهرة الذي يحمل الرقم (56) من شوارع منى والملاصق لكوبري المشاة الذي يربط المشاعر المقدسة بالحرم المكي الشريف بداية من مشعر عرفات ومروراً بمزدلفة ثم منى وحتى الوصول إلى الحرم المكي.