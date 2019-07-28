أكدت وزارة الداخلية أن رجال الأمن سيمنعون كل من لا يحمل تصريحاً بالحج من الدخول إلى مكة المكرمة وإعادتهم، وتطبيق العقوبات المقررة بحق كل من يقوم بنقلهم.وحذرت الداخلية في بيان لها أمس (السبت)، مالكي وسائقي المركبات الذي ينقلون حجاجا إلى مكة المكرمة دون الحصول على تصريح حج، وإلا سيكونون عرضة للعقوبات.وحددت الوزارة العقوبات في 5 نقاط؛ أولا: السجن 15 يوماً في المرة الأولى، وشهران في المرة الثانية، و6 أشهر في المرة الثالثة. ثانيا: غرامة مالية 10 آلاف ريال في المرة الأولى، و25 ألف ريال في المرة الثانية، و50 ألف ريال في المرة الثالثة. ثالثا: ترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج. رابعا: المطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة. خامسا: التشهير بالمخالف.وأشارت إلى التعليمات القاضية بحصول كل من يرغب الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح وفق الإجراءات المعتمدة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات حيال كل من يقدم على نقل حجاج قبل حصولهم على تصاريح بالحج.وأهابت بعموم المواطنين والمقيمين الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تهدف للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير أدائهم لنسك وشعائر الحج.