أوقفت نقاط الفرز في الطرق المؤدية إلى العاصمة المقدسة تجاوزات المخالفين لنظام الحج من المقيمين قاصدي مكة المكرمة والراغبين في الحج دون تصريح. وشكلت نقاط الفرز على طرق مكة والمدينة والطائف والهدا والسيل صمام أمان لإعادة ممن لا يحملون تصريحا، إضافة إلى طريقي الحرمين والساحل.«عكاظ» رصدت في نقاط الفرز والدوريات الثابتة والمتحركة إيقاف أعداد كبيرة دون تصريح وإعادتهم، خصوصا سكان القرى المجاورة للعاصمة المقدسة.وتشارك قوات أمن الطرق والدوريات الأمنية والمجاهدين والمرور في إيقاف من لا يحملون تصريح حج، وتنتشر الدوريات على امتداد الطرقات للقبض على المخالفين من المقيمين وناقليهم السعوديين، وتصدر الجوازات عقوبات مختلفة على المخالفين تتراوح بين الترحيل وغرامات مالية تصل إلى 10 آلاف ريال على الشخص الواحد مع مصادرة المركبة والسجن.