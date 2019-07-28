باشرت الورشة المتنقلة لخدمة ضيوف الرحمن أعمالها في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار التي تشرف عليها وتشغلها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك.وأوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد دخيل الله المطيري أن الورشة تضم عددا من التخصصات المهنية، ويشارك فيها مجموعة من المدربين في الوحدات التدريبية يقدمون خدمات الدعم والصيانة لوسائط نقل ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج من خلال منفذ حالة عمار، إضافة إلى مساندة كافة الدوائر الحكومية العاملة بالمنفذ.وبين أن تشغيل الورشة يتم سنوياً في كل من موسمي الحج والعمرة استشعارا للدور المناط بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لخدمة ضيوف الرحمن باعتباره واجبا دينيا ووطنيا يشارك فيه الجميع وتسخر له كافة الإمكانات المتاحة لتشارك المؤسسة مع جميع القطاعات المعنية في ذلك الدور.