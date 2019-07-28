استضافت مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بمنطقة الجوف 17753 حاجا وحاجة قادمين من منفذ جديدة عرعر من العراق يستقلون 763 حافلة، وتستمر استضافة الحجاج القادمين من الدول المجاورة عبر البر لحين يوم إغلاق استقبال الحجاج المقرر حسب خطة التفويج للمشاعر المقدسة من المنافذ البرية والبحرية والجوية.وتعمل الجهات الحكومية والتطوعية على تقديم الخدمات لضيوف الرحمن ومنها وزارة الحج والعمرة، وبلدية أبو عجرم، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والشؤون الصحية بالجوف، والهلال الأحمر السعودي، والجمعية السعودية للعلاج الطبيعي «سبتا»، وجمعية الجوف للخدمات الصحية، وكشافة إدارة تعليم الجوف، وجوالة جامعة الجوف، ومياه وكهرباء الجوف، حيث تقدم للحجاج وجبات الإفطار، ثم يغادرون للديار المقدسة، إضافة للخدمات الصحية والعلاجية والتوعية والإرشاد.وأبدى حجاج بيت الله الحرام من دولة العراق فرحهم وسعادتهم لما يتلقون من خدمات كبيرة في مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بمنطقة الجوف.وعبرت حاجة عراقية عن سعادتها بقولها: نحن سعداء جداً بتسابق أيدي السعوديين لخدمتنا منذ وصولنا للمملكة، خدمات مختلفة، وفرح نشاهده باستقبالنا، وتقديم يد العون والمساعدة بمختلف الخدمات التي فاقت توقعاتنا، من الشباب والفتيات، ورجال الأمن والصحة ومختلف القطاعات يتسابقون لخدمة الحجاج.وقال أحد الحجاج: وجدنا هنا أبناءنا يقدمون خدماتهم لنا وكأننا والديهم، لا يتأخرون بشيء ويسعون لتقديم كل شيء، نحن سعداء أن تكون هذه بداية الرحلة لتنذرنا برحلة تعيننا على أداء الحج وفريضتنا، نسأل الله أن يكتب أجرهم ويتقبل حجنا.