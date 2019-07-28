قناة الجزيرة وتوابعها من الإعلام الممول من النظام القطري، تعمل دون كلل لتسميم علاقات الشعوب العربية ببعضها ونشر الأحقاد والبغضاء بينها.. وقد حققت بعض نجاح..! من خلال التركيز التام على وضع السعودية والشعب السعودي بمقام العدو المتآمر والمتواطئ ضد بقية الشعوب العربية وبالذات من تدعي المقاومة لإسرائيل..! بالرغم من أن السعودية في حقيقتها هي أكبر داعم للقضية الفلسطينية والعقبة الكأداء في وجه إسرائيل..!• قناة الجزيرة ومرتزقوها تتبع لقطر التي هي حليف معلن وخاضع لأمريكا..!• قطر أيضا أكثر بلد عربي مطبع ومتعامل ومسوق ومستقبل لإسرائيل والإسرائيليين..!• أجندة إسرائيل وأمريكا بتمييع القضية الفلسطينية تقتضي القضاء على العقبة الكأداء المتمثلة في السعودية..!• للنجاح في ذلك لا بد من نشر الحقد والكره والبغضاء ضد السعودية قيادة وحكومة وشعبا..!• الوسيلة هي التضليل الإعلامي والتشويش المستمر من خلال وسائل الدولة العميلة (قطر)..!• أمريكا تروج لصفقة القرن بدعم قطري في الخفاء، وفي الوقت ذاته تسمح لعميلها وشريكها القطري (وربما تأمره) بالهجوم والتقريع على ذات الصفقة، وتلصقها عنوة بالسعودية بوصفها عارا وبيعا للقضية..!!• الجزيرة، وأتباعها من إعلام دويلة قطر، تفتح ذراعيها على مدار الساعة لمهاجمة السعودية وتستضيف كل ساقط ولاقط لشتمها لأنها باعت فلسطين وتنازلت عنها في صفقة القرن المزعومة..!• النتيجة أن الشعب السعودي يثور لكرامته ضد الحملات الباطلة والظالمة من قبل أفراد وجماعات من الشعب الفلسطيني، ومن جندوا بشعار المقاومة من الشعوب العربية الأخرى..!• الشعب السعودي المنتصر لكرامته ومبادئه لا بد أن يتخلى عمن يهاجمونه ظلما وعدوانا، بل ويواجههم بحقيقة نكرانهم، وبالتالي يتخلى عن دعمهم ودعم قضاياهم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية..!• وبذلك يخلو الجو والمجال لأمريكا وإسرائيل وربيبتهما قطر لتنفيذ أجندتهم وفرض واقع الاحتلال والتسوية، وأيضا توصم بذلك العقبة الكأداء التي هي السعودية..!وربما ينجحون كما يحلمون بتمكينهم من حكمها من خلال تنظيمهم الإخواني الإرهابي وتنصيب خليفتهم العثماني..!• وأخيرا.. هذه هي دورة لعبتهم القذرة من خلال دويلة عميلة يستخدمونها كحديقة خلفية بما تملكه من قدرات مالية وإعلامية.. ولكن هيهات لهم، خابوا وخاب مسعاهم.. وستبقى المملكة العربية السعودية دولة رائدة وقائدة معتزة بقيمها ومبادئها وشعبها العربي الأصيل الأبي.* عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان