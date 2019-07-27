أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام «كتاب العلا» المُصوَّر، الذي يوثق اللحظات النادرة واللقطات الساحرة، في الانطلاقة الكبرى لمهرجان شتاء طنطورة؛ بنكهته السعودية الحديثة، وروحه العربية الأصيلة، وهويته الإنسانية العالمية، جانب من واقع «العلا» ومستقبلها الزاهر في ظل رؤية المملكة 2030.

ويُعد «كتاب العلا» سفرًا يسجل معالم التراث الإنساني السعودي، بما يحمله من حرف وعادات وتقاليد، ويصوِّر عجائب الآثار بما تعكسه من مجد حضاري وعراقة تاريخية، كما يعرض معالم الطبيعة الخلابة في العلا؛ بجبالها الشاهقة، وسمائها الصافية، ورمالها الذهبية، وحيواتها البرية، ويعكس ما احتواه مهرجان شتاء طنطورة من فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية متنوعة ومبتكرة.

كتاب العُلا متوفر في نسخة إلكترونية تفاعلية، تسمح بالانتقال بين الصفحات والصور بسهولة ومرونة، على الرابط التالي:

https://cgc.gov.sa/uploads/flip-project/flip-project/book%20Al-ula.html#p=1