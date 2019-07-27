حصدت البطلة السعودية للتايكوندو أبرار بخاري الميدالية البرونزية في بطولة الحسن الدولية المفتوحة للتايكوندو لعام 2019م التي أقيمت مؤخراً في الأردن والمصنفة من الاتحاد العالمي والتي شارك بها عدد من الدولة العربية والأجنبية، ونالت أبرار الميدالية البرونزية عن وزن تحت ٥٧ كجم بعد تفوقها يوم أمس (الجمعة) على لاعبة المنتخب الإماراتي، كما سبق وأن حققت الميدالية البرونزية في البطولة العربية ١١ للتايكوندو في المغرب.هذا وقد صرح رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد العمري أنه فخور بما حققه أبطال المنتخب السعودي للتايكوندو من إنجازات في هذه البطولة مع شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لدعمه المتواصل لمنتخب التايكوندو كما وعد العمري بتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات القادمة.