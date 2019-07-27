شيّع أهالي محافظة طريف اليوم (السبت) ابنهم الشهيد البطل صقر إبراهيم العنزي الذي استشهد في الحد الجنوبي وذلك بعد أداء الصلاة عليه في جامع الراجحي بطريف.



وقد شيّعت الجموع الغفيرة شهيد الواجب الى المقبرة الجنوبية للمحافظة بحضور عدد من القيادات العسكرية والأمنية سائلين المولى عز وجل أن يكتبه مع الشهداء والصديقين ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.



وكان محافظ طريف الأستاذ بدر بن نجر الصقر وجموع من أهالي طريف قد استقبلوا جثمان الشهيد صقر بن إبراهيم العنزي الذي وصل لمطار طريف في ساعة متأخرة ليلة البارحة.



فيما نقل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و ولي عهده الأمين لأسرة شهيد الواجب صقر بن إبراهيم العنزي، الذي استشهد في الحد الجنوبي.



وقال أمير المنطقة في اتصال هاتفي بوالد الشهيد: استشهد صقر وهو يؤدي واجبه الذي أؤتمن عليه، وهذا دليل على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه وقيادته الرشيدة، التي تفتخر بأبنائها وبما يقدمونه من تضحيات وبطولات.



وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية أن المصاب، مصاب الجميع وأن العزاء لأسرة الشهيد وللوطن كافة، نظير ما قدمه من شجاعة وفداء، تكللت بنيل الشهادة وهو على رأس العمل يؤدي مهامه على أكمل وجه، خدمة لدينه ومليكه ودفاعاً عن وطنه وحماية مجتمعة، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان



