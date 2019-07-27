في سياق اهتمامه ودعمه للرموز والمبدعين، قام مدير المكتب الخاص لولي العهد، بدر بن محمد العساكر ، بزيارة خاصة للفنان طه صبان الذي يعد أحد رموز وروارد الحركة التشكيلية السعودية، في منزله في مدينة جدة، تقديراً منه للحركة التشكيلية، وتجول في مرسم الفنان الذي حوى أكثر من 60 عملاً فنيا خلاصة تجربتة طويلة امتدت لأكثر من 50 عاما في المجال الفنيوأبدى طه صبان سعادته بالزيارة وقال لـ "عكاظ " ليس مستغرب من رجل قيادي محب للفن وللفنون البصرية أن يتلمس احتيجات الفنانين ويطمئن على صحتهم وهنا باسمي وباسم زملائي الفنانين والفنانات وكل من ينتمي للفنون البصرية في المملكة اتقدم له بالشكر والتقدير وما هذه اللفتة الكريمة إلا دافعا لجميع الزملاء والزميلات في الاستمرار بالعمل الجاد في الساحة التشكيلية لمواكبة تطلعات ولي الأمر وتحقيق رؤية وليد العهد بالمساهمة بالفنون البصرية حيث الفن يعد لغة تخاطب دولية ايجابية إذا أحسن استخدامها